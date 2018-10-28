Киев признал возможность потери Закарпатья

Замминистра по вопросам неподконтрольных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Киев может потерять Закарпатье из-за отсутствия там политики центральной власти.

«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что обозначал «этот тезис неоднократно» - с первого дня независимости на Украине, по его словам, было три региона, отданных местным элитам в обмен на лояльность к центральной власти. Речь идет о Крыме, Закарпатье и Донецке.

Напомним, в последнее время на Украине нередко говорят об опасности сепаратистских настроений в Закарпатье, где проживает много венгров.

Ранее Киев крайне негативно отреагировал на выдачу венгерских паспортов украинцам в Закарпатье, после чего посол Венгрии был объявлен на Украине персоной нон грата.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров, а политика Киева в их отношении достигла «ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».