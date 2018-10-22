Этнических венгров на Украине обвинили в сепаратизме

Прокуратура Закарпатской области сообщила о появлении плакатов, на которых ряд украинских чиновников и общественников венгерского происхождения обвиняются в сепаратизме.

«Установлено, что в ночь на 20 октября неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Некоторые украинские СМИ разместили у себя фотографии плакатов. На них изображены этнические венгры Василий Брензович, Иосиф Борто и Илдико Орос с надписью «Остановим сепаратистов».

В связи с умышленным разжиганием вражды и ненависти на национальной почве прокуратурой открыто уголовное дело. В ведомстве заявили, что по данному факту ведется расследование и устанавливаются совершившие преступление лица.

В настоящее время между Украиной и Венгрией обострены отношения на фоне нового украинского закона «Об образовании», который ущемляет языки нацменьшинств. Закон критикуют Россия, Румыния, Греция, Болгария, Польша, Молдавия. Венгрия заняла самую жесткую позицию, так как в украинском Закарпатье проживали до недавнего времени около 150 тыс. венгров.

Ранее Киев крайне негативно отреагировал на выдачу паспортов украинцам в Закарпатье. Венгерский посол был объявлен на Украине персоной нон грата. В ответ Венгрия выслала из страны украинского консула.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров. После высказывания глава венгерского МИД был внесен в базу «Миротворец». Сийярто сказал, что политика Киева в отношении венгров Закарпатья «достигла ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».