Митя Алешковский сфотографировал Ирину Яровую в кедах за 36 тыс. рублей

Блогер Митя Алешковский опубликовал фото вице-спикера Госдумы Ирины Яровой в аэропорте, после чего в соцсетях разгорелся спор о ее обуви.

«Ой, смотрите кто со мной в аэропорту», – написал блогер Митя Алешковский в своем микроблоге Twitter.

Ой, смотрите кто со мной в аэропорту. Выезжает за бугор. Надеюсь не на одном рейсе полетим. pic.twitter.com/jpL4QO8zVf — Митя Алешковский (@aleshru) 26 октября 2018 г.

Фотография российского политика разлетелась по соцсетям, после чего пользователи оценили ее внешний вид и дорогую обувь.

«Ирина Яровая очень любила Родину. И кеды Alexander McQueen», – написали авторы Telegram-канала Методичка.

Авторы канала Медиатехнолог заявили, что к Яровой другие претензии, относящиеся к профессиональной деятельности, но стоимость ее обуви осуждать не стоит:

«... (Предъявлять) ей за кроссовки за тридцатку – это уже перебор. Ну за iPhone ей еще предъявите или за прическу там».

После этого обсуждения внешнего вида Яровой вышли на новый уровень: политика раскритиковали за сочетание кроссовок и пальто:

«Кеды с пальто - это, наверное, очень модно (по крайней мере, в том мире, где живет Яровая)», – считают авторы канала Номенклатура. Они опубликовали фото обуви, которая в ЦУМе стоит 36 550 рублей.

В комментариях, впрочем, практически сразу появились модные блогеры, заявившие, что кеды вполне сочетаются с пальто уже не первый сезон:

«Да, кеды с пальто – модно, уже много лет. Откуда вы такие незамутненные?», – написала Ольга Архарова в Telegram-канале Bezdoukhovnost.

Ее поддержала блогер Анна Федорова: «Канал «Номенклатура» ведет человек, максимально далекий от любого фэшона. Прикиньте, в 2018 году они возмущаются сочетанием кед и пальто!», – заявила она в Telegram-канале Lasombra.