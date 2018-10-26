Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Российская валюта нейтрально отреагировала на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.46 мск вырос на 20 копеек – до 65,79 рублей, курс евро поднялся на 5 копеек, составив 74,67 рубля, передает РИА «Новости».

Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.