Вице-премьер Черногории призвал добавить на герб страны исламский полумесяц

Вице-премьер Черногории и лидер входящей в правящую коалицию Бошняцкой (славянско-мусульманской) партии Рафет Хусович потребовал добавления на государственный черногорский герб исламского полумесяца.

«Считаю, что полностью оправдано и законно требование об изменении госсимволов. Данная инициатива – выражение поддержки наших избирателей. В конституции не упоминаются религиозные символы, которые мы имеем на нынешнем гербе. Считаем, что добавлением полумесяца – символа ислама – мы подаем четкий сигнал, что созрели как общество и что сегодняшняя Черногория – подлинное олицетворение европейских ценностей», – заявил Хусович черногорским журналистам.

Он обратил особое внимание на то, что данная инициатива не является «политическим капризом или сделкой», передает РИА «Новости».

Ранее Бошняцко-американская национальная ассоциация BANA, представляющая в США диаспору бошняков, потребовала от властей Черногории замены «кроваво-красного» цвета флага на синий и ликвидации с герба страны хищной птицы «с крестами и когтями, которые символизируют нападение и плен».