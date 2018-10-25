Бывшего концертного директора DJ Грува осудили за убийство тещи

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему концертному директору DJ Грува Денису Калинину за убийство тещи, его приговорили к шести с половиной годам колонии.

«Суд признал Калинина виновным по ч. 1 ст.105 УК РФ («убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку») и приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима», – рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает РИА «Новости».

В марте 2018 года Калинин был задержан в Москве по подозрению в убийстве тещи. Тело 77-летней жертвы обнаружили в квартире с признаками насильственной смерти.