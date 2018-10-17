Путин предупредил Европу об угрозе ответного удара России

Президент России Владимир Путин заявил, что решение по выходу из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон, очевидно, принял уже давно.

«Проблема возникла не вчера и ни три дня назад, когда президент США объявил об этом. Она возникла раньше. И если вы обратили внимание – а мы обратили на это внимание, – Конгресс США уже включил расходы на проведение НИОКР по ракетам средней и меньшей дальности. Это значит, что решение было уже принято», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что Москва обеспокоена действиями США по договорам о вооружениях. По словам Путина, если этих соглашений не останется, то начнется гонка вооружений, передает РИА «Новости».

Президент заметил, что непонятно, что США будут делать с вновь появившимися ракетами после выхода из ДРСМД, и подчеркнул, что Россия сможет быстро и эффективно ответить на выход США из соглашения.

«Россия готова работать с американскими партнерами без всяких истерик», – добавил Путин, комментируя возможный выход США из соглашения.

Путин отметил, что США так и не предъявили доказательств нарушений договора со стороны России, но сами его уже нарушили.

Президент добавил, что надеется обсудить с американским лидером Дональдом Трампом заявления о возможном выходе США из ДРСМД на встрече в Париже.

В то же время Путин предостерег Европу от возможного согласия на размещение у себя ракет США – этим шагом, по словам российского лидера, ЕС поставит себя под угрозу возможного ответного удара.

«Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Это очевидные вещи», – добавил Путин.

В Кремле ранее заявили, что планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности являются декларированием намерений ввязаться в гонку вооружений.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.