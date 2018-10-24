Проблемы с урожаем ударили по росту экономики России

Сниженный по сравнению с 2017 годом урожай в России «отнял» у роста валового внутреннего продукта страны в третьем квартале 0,5 процентного пункта, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Без учета сельского хозяйства рост ВВП составил бы 1,8%, пояснил министр, передает РИА «Новости».

«Проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на цифры ВВП. По третьему кварталу это минус 0,5 процентного пункта, то есть без учета сельского хозяйства ВВП по третьему кварталу рос бы не на 1,3%, а на 1,8%. По девяти месяцам эти цифры, соответственно, не 1,6%, а те же 1,8%», – заявил Орешкин.

По информации министерства, ВВП России с января по сентябрь текущего года вырос на 1,6%, однако рост сократился в третьем квартале до 1,3%. В четвертом квартале ведомство рассчитывает на ускорение роста, который, по прогнозу, составит 1,8%.

Ранее министерство сельского хозяйства России заявило о превышении планов по сбору зерновых в 2018 году.

Президент России Владимир Путин в октябре сообщал, что урожай зерновых превысит 100 млн тонн.