США готовы немедленно получить «запрещенную» крылатую ракету

Пентагон может получить новую крылатую ракету наземного базирования средней дальности в течение нескольких месяцев после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщили СМИ со ссылкой на положение из законопроекта 2017 года.

В этом положении содержится поручение Пентагону по разработке крылатых ракет наземного базирования с диапазоном, который нарушает условия ДРСМД. Документ ссылается на несколько отчетов Госдепа от 2014 года, в которых утверждается, что Россия нарушила договор о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия, пишет The Washington Free Beacon.

В этих отчетах, в частности, говорилось, что запрещение на разработку таких крылатых ракет «не в интересах национальной безопасности США», пока Россия «делает успехи в разработке и выпуске систем вооружения этого класса».

В Сенате заявили изданию, что у Пентагона такой ракеты пока нет, но он способен получить ее «в течение нескольких месяцев, а не лет» благодаря этому закону.

В январе пресс-секретарь Пентагона заявлял, что министерство обороны США приступило к исследованиям и разработкам ракеты наземного назначения средней дальности, однако было готово прекратить программу, если Россия «вернется к соблюдению договора».

В Кремле ранее заявили, что планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности являются декларированием намерений ввязаться в гонку вооружений.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. Россия предупредила о последствиях слома ДРСМД для стратегической безопасности.