Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019-2021 годы

Российские парламентарии приняли в первом чтении внесенный правительством проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Доходы бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей, в 2020 году – 20,219 трлн рублей, в 2021 году – 20,978 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 18,037 трлн рублей, 18,994 трлн рублей и 20,026 трлн рублей соответственно, передает ТАСС.

Таким образом, профицит бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году – 1,224 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году – 952 млрд рублей (0,8% ВВП).

Напомним, 29 сентября кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сверстанный с профицитом на всю предстоящую трехлетку.