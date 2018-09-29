Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы

Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сверстанный с профицитом на всю предстоящую трехлетку.

Доходы российского бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей, расходы – 18,037 трлн рублей. Соответственно, профицит составит 1,932 трлн рублей, или 1,8% ВВП. При подготовке бюджета правительство исходило из прогноза инфляции не выше 4,3%, передает РИА «Новости».

В следующие два года предусматривается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться. Доходы бюджета в 2020 году составят 20,219 трлн рублей, расходы – 18,994 трлн рублей (профицит – 1,224 трлн рублей, или 1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 трлн рублей, расходы в 20,026 трлн рублей (профицит в 952 млрд рублей, или 0,8% ВВП). Инфляция на эти годы прогнозируется не выше 3,8% и 4% соответственно.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния. В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель. Как ожидается, они составят 3,369 трлн рублей. В 2020 году – 2,777 трлн рублей от нефти стоимостью выше 42,4 доллара, в 2021-м – 2,632 трлн рублей от нефти стоимостью выше 43,3 доллара.

В результате, Фонд национального благосостояния за три года должен вырасти с 3,8 до 11,4 трлн рублей, или с 3,8% до 12% ВВП.

«Бумажный дефицит», образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов, планируется закрывать в основном за счет внутренних заимствований: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника на 2019 год заложено в 1,705 трлн рублей, на 2020 год – 1,8 трлн рублей, на 2021 год – 1,578 трлн рублей.

Евробонды предполагается размещать в объеме до 3 млрд долларов в год, однако в плюс для бюджета этот источник будет работать только в 2021 году. В 2019 году предусмотрена возможность выкупа евробондов на сумму до 4 млрд долларов, а на 2020 год приходится плановый пик погашения ранее размещенных облигаций – 5,1 млрд долларов.

Госдума собирается рассмотреть проект бюджета в первом чтении 24 октября, во втором – 14 ноября, в третьем – 20 ноября.

В конце сентября премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что на национальные проекты и развитие инфраструктуры России в течение трех лет планируется направить более 5,5 трлн рублей.