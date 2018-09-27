Кабмин направит на нацпроекты и инфраструктуру более 5,5 трлн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина, посвященного рассмотрению проекта Основных направлений деятельности правительства до 2024 года, сообщил, что на национальные проекты и развитие инфраструктуры России в течение трех лет планируется направить более 5,5 трлн рублей.

«Эти средства огромны, они очень значительны. На национальные проекты и развитие инфраструктуры в следующие три года планируется направить более 5,5 трлн рублей», – сказал Медведев, передает ТАСС.

По его словам, эти деньги уже предусмотрены в проекте федерального бюджета.

Премьер пояснил, что для экономического блока национальных проектов (развитие цифровой экономики – 415 млрд рублей, повышение производительности труда – 21 млрд рублей, поддержка несырьевого экспорта – 271,5 млрд рублей, поддержка малого и среднего бизнеса – 136,5 млрд рублей) предусмотрено почти 845 млрд рублей. Глава правительства добавил, что еще 1,5 трлн будет направлено на создание современной инфраструктуры, в том числе, на строительство и ремонт автомобильных дорог.

Финансирование национального проекта по образованию составит порядка 350 млрд рублей, по жилищному строительству – около 320 млрд рублей. «В общей сложности, даже более 400 млрд рублей мы выделяем для национальных проектов в сфере науки, экологии и культуры», – сообщил Медведев. Глава правительства также рассказал, что самой большой статьей расходов в рамках нацпроектов станет социальная сфера и повышение качества жизни.

«На проекты в демографии и здравоохранении в ближайшие три года будет выделено более 2,2 трлн рублей, социальный блок, таким образом, один из самых объемных и важных блоков в рамках Основных направлений деятельности правительства», – подытожил премьер.