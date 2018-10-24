Россияне назвали самую престижную профессию

Наиболее престижной профессией россияне считают работу врачом, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

26% респондентов отдали голоса за профессию врача. На втором месте (16%) оказались учителя, на третьем – юристы (14%), говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Среди пяти самых популярных ответов также оказались работники IT-сферы (12%) и рабочие профессии (11%). 10% набрали военнослужащие.

Самой доходной профессией, по мнению россиян, является профессия юриста (15%), еще 13% считают, что наибольшую прибыль приносит политическая сфера. По 12% в этом вопросе набрали профессии врача и нефтяника.

28% опрошенных сообщили, что при выборе специальности на них повлияли свои интересы и увлечения. 23% ответили, что так сложились обстоятельства. 16% выбрали специальность исходя из престижа профессии и перспективной карьеры.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-спутник» проводился 22 октября. В нем приняли участие граждане от 18 лет. В качестве метода использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего в опросе участвовало 1,6 тыс. респондентов.

В январе 2018 года опрос ВЦИОМ по профессиям показал, что врач, инженер и чиновник являются самыми интересными профессиями для россиян.