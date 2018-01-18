ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян профессии

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе дискуссии в рамках Гайдаровского форума рассказал, что врач, инженер и чиновник являются самыми престижными профессиями, по мнению россиян.

Согласно данным исследования, на вопрос, «какую профессию, род занятий вы бы пожелали для своих детей или внуков», 68% заявили, что хотели бы, чтобы их ребенок стал врачом, 66% предпочли профессию инженера и 61% – работника госорганов, передает РИА «Новости».

При этом 60% опрошенных хотели бы, чтобы ребенок был предпринимателем, 54% – преподавателем вуза, 53% – ученым.



Также популярны профессии военнослужащего (50%), учителя (42%) и журналиста (36%), отмечается в материалах исследования.



Из результатов опроса центра следует, что 90% опрошенных россиян положительно относятся к малому и среднему бизнесу (МСБ).



«Отношение к бизнесу в нашей стране дифференцируется в зависимости от его масштаба: к малому и среднему бизнесу россияне относятся лучше, нежели к крупному (положительно: 90% против 67%)», – говорится в материалах опроса.



При этом 53% опрошенных назвали главным фактором успеха в бизнесе наличие стартового капитала. Значимость команды отметили 34% респондентов, личных качеств – 24%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 28 по 29 июля 2017 года среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Напомним, по данным ВЦИОМ, доверяют медикам сейчас 36% россиян, не доверяют - 20%, при этом очень многие (44%) затруднились ответить на этот вопрос.