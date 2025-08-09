Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока в Камчатском крае
Сейсмологи за сутки зарегистрировали 43 афтершока в Камчатском крае
В Камчатском крае за сутки зафиксировано 43 афтершока, при этом жители ощутили только один из них.
Как сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС России, за последние сутки на территории Камчатского края было зарегистрировано 43 афтершока, передает МЧС Камчатки.
Из них только один был ощутим в населенных пунктах.
В ведомстве уточнили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают функционировать пункты временного размещения. За сутки в них были приняты 61 человек.
Спасательные службы продолжают мониторинг сейсмической обстановки и оказывают необходимую помощь населению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе города Северо-Курильск произошли сразу два землетрясения за один день.
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4, толчки силой три балла ощутили в Петропавловске-Камчатском.
Южный регион Камчатского полуострова после недавнего землетрясения оказался смещен почти на два метра по направлению к юго-востоку.