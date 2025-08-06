Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано на Камчатке
У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, в Петропавловске-Камчатском ощутили подземные толчки силой три балла.
Подземные толчки магнитудой 6,4 зарегистрированы на Камчатке, передает ТАСС. Как сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение ощущалось в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью три балла.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и предупреждают о возможности афтершоков.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7. Вулканолог заявил, что в регионе нужно вводить новые ограничения при строительстве. Академик Тишков не исключил появление островов после землетрясения на Камчатке.