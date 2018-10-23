В Москве назвали «смехотворными» обвинения США к бухгалтеру Хусяйновой

Российские власти считают нелепыми и смехотворными обвинения в адрес бухгалтера «Федерального агентства новостей» Елены Хусяйновой во вмешательстве в выборы в США, заявил дипломатический источник.

Он добавил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встречах в Москве ничего не говорил о выдвинутых американскими спецслужбами претензиях к россиянке Хусяйновой, передает РИА «Новости».

По словам источника, разговор о вмешательстве России в американские выборы на встречах с Болтоном был скоротечным, США поднимают эту тему явно «для галочки».

Хусяйнова также прокомментировала обвинения в ее адрес.

«Я простая русская женщина, я работаю всю свою жизнь. Я знаю бухгалтерский учет, знаю, как управлять рыболовецким колхозом, знаю, как вырастить и воспитать детей. Я много чего знаю. Но вот английского языка, я, увы, не знаю. Поэтому я была потрясена, когда услышала, что это я, простой российский бухгалтер, выбрала американцам президента и скоро буду выбирать им депутатов», – заявила она.

Между тем, ФАН решил подать иск к компании Facebook Inc в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско) в связи с блокировкой официального аккаунта ФАН в Facebook 3 апреля 2018 года без объяснения причин.

ФАН заявляет, что в действиях Facebook усматриваются нарушения закона «О защите конкуренции».

В минувшую пятницу министерство юстиции США обвинило россиянку во «вмешательстве» в грядущие выборы в Конгресс. В МИД России заявление минюста США назвали беспардонной ложью.