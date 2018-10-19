США обвинили россиянку во «вмешательстве» в будущие выборы

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против российской гражданки за «вмешательство» в выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре, сообщает телеканал CNN.

В заявлении минюста, 44-летняя Елена Хусьянова из Петербурга обвиняется в организации и финансировании сговора якобы с целью вмешательства в выборы США 2016 года. Также ее обвиняют в попытке вмешательства в промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре 2018 года, сообщает The Hill.

Напомним, что офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул обвинения по вопросу «вмешательства» в американские выборы 13 гражданам России. Также обвинение предъявили трем компаниям.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не вмешивалась в выборы США. При этом он отмечал, что Америка вмешивается в выборы других стран.