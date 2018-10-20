В МИД объяснили обвинения о «вмешательстве» россиянки в будущие выборы США

Обвинение россиянки во «вмешательстве» в американские выборы объясняется межпартийными дрязгами и стремлением надавить на Россию, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность «российскими хакерами и блогерами», обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателей», – цитирует Рябкова МИД.

По его словам, Вашингтон в течение двух лет распространяет «беспардонную ложь относительно мифической «руки Москвы», и теперь пытается разыграть эту карту в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.

«Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию. Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой», – сказал он.

Рябков заметил, что Вашингтон пытается сфабриковать предлог для введения санкций против России, но переоценивает свои возможности.

«Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор», – отметил Рябков.

В пятницу министерство юстиции США выдвинуло обвинения против российской гражданки за «вмешательство» в выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре.