Обвиненная во «вмешательстве» в американские выборы россиянка оказалась бухгалтером

Россиянка Елена Хусяйнова, обвиненная министерством юстиции США во «вмешательстве» в грядущие американские выборы в Конгресс, отвергла утверждения о своей «причастности» к избирательным процессам в США, назвав себя простой русской женщиной и бухгалтером.

«Уважаемые граждане России, Америки и всего мира. Меня зовут Елена Хусяйнова, я бухгалтер российского информационного портала Федеральное агентство новостей», – приводит обращение сотрудницы ФАН.

«Государственные чиновники США утверждают, что это я выбрала Дональда Трампа американцам. Еще они говорят, что я выберу американцам депутатов в ноябре 2018 года», – отмечает россиянка.

«Что тут можно сказать? Я простая русская женщина, я работаю всю свою жизнь. Я знаю бухгалтерский учет, знаю, как управлять рыболовецким колхозом, знаю, как вырастить и воспитать детей. Я много чего знаю. Но вот английского языка, я, увы, не знаю. Поэтому я была потрясена, когда услышала, что это я, простой российский бухгалтер, выбрала американцам президента, и скоро буду выбирать им депутатов», – заявила Хусяйнова.

По ее словам, она испытала гордость от осознания мысли, что «простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы выбрать президента, стоит только этого пожелать».

«Дорогие граждане всего мира! Давайте все вместе поможем американскому народу выбрать таких политиков, которые вели бы себя на Земле по-человечески, вели бы нашу планету к миру и добру. Давайте вместе пожелаем Америке снова стать великой и мирной страной!», – заключила россиянка.

Напомним, в минувшую пятницу министерство юстиции США обвинило россиянку во «вмешательстве» в грядущие выборы в Конгресс. В МИД России заявление минюста США назвали беспардонной ложью, объяснив ее стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию.