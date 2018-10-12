РПЦ потребовала извинений от Константинополя

Российская православная церковь требует от Константинополя извинений за нанесение существенного ущерба всему мировому православию и будущему православия на Украине, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

«Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле», – сказал Волков.

В таком случае, по его словам, «двери для диалога будут вновь открыты». Он отметил, что в РПЦ с радостью будут констатировать попытку Константинополя «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию», передает РИА «Новости».

В то же время глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ по-прежнему считает главу непризнанного Киевского патриархата Филарета раскольником, передает ТАСС.

«Для нас Филарет как был, так и остается раскольником. Весь этот фарс с присвоением титулов лишь еще раз демонстрирует, насколько правильным было решение 1997 года об отлучении его от церкви, признанное тогда всеми без исключения поместными церквами, включая Константинопольский патриархат. Филарет может присвоить себе сколько угодно титулов, но суть от этого не меняется: он не был патриархом и не является таковым. А значит, не является ни святейшим, ни блаженнейшим», – заявил он.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что после решений по Украине и ответных мер Московского патриархата Константинопольский патриарх Варфоломей больше не может считаться духовным лидером мирового православия.

Напомним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.