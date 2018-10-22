На Камчатке появилась способная вычислять стелс-самолеты РЛС

Воинская часть радиотехнических войск Восточного военного округа на Камчатке пополнилась новой радиолокационной станцией П-18Р, станция умеет находить самолеты-невидимки, сообщает пресс-служба округа.

«В ближайшее время оборудование будет введено в эксплуатацию», – сообщает ведомство в понедельник, передает РИА «Новости».

РЛС создана для нахождения воздушных объектов и фиксации различных параметров полета: дальности, радиальной скорости, распознавание их класса и передачи информации в систему управления.

Новое оборудование позволит работать на большей дальности и точнее определять координаты объектов, эффективно выслеживать цели, использующие технологию «стелс».

Ранее в мае 2018 года стало известно, что современные российские РЛС способны вычислять американские истребители F-22A.