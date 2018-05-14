Российские РЛС лишили американские F-22 стратегического преимущества

Российские наземные РЛС лишили американские истребители F-22A стратегического преимущества, заранее обнаружив самолеты ВВС США, приблизившиеся в минувшую пятницу над нейтральными водами Тихого океана к бомбардировщикам Ту-95МС, сообщила «Красная звезда».

Командующий дальней авиацией ВВС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что расчеты российских наземных РЛС, обнаружив приближение к стратегическим бомбардировщикам иностранных истребителей, заранее оповестили экипажи наших самолетов о предстоящей встрече, передает ТАСС.

«И уже потом был установлен, как говорят летчики, визуальный контакт», – цитирует генерал-лейтенанта издание.

По словам командира группы бомбардировщиков подполковника Александра Манягина, пилоты F-22A вели себя корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как российские «Медведи» напугали американцев.