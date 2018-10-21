Женщина-пилот в шторм посадила Boeing боком в Британии

Опубликована видеозапись необычного приземления, которое в аэропорту Бристоля совершил Boeing 757-200 авиакомпании TUI Airways под управлением Бренды Рипсаам Уассинк, сообщают СМИ.

На прошлой неделе на Великобританию обрушился шторм «Каллум», передает CNN.

Отмечается, что в аэропорту Бристоля приземлиться удалось не всем самолетам.