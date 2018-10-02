Начальник поезда на Украине на ходу выбросила пассажира из вагона

Начальник поезда «Ковель-Москва» во время движения состава вытолкала одного из пассажиров из вагона из-за того, что он не распечатал электронный билет.

Инцидент произошел 30 сентября. «Начальник поезда 078 ЛЦ сообщением Ковель – Москва, избивая, вытолкнула пассажира из поезда, который двигался. Она повредила личные вещи пассажира», – написала Людмила Софронова в Facebook.

Очевидец также разместила видео с конфликтом сотрудников поезда и пассажиров.

По ее словам, из-за неисправности техники на железнодорожной станции Кривин кассир не смогла распечатать билеты, которые пассажиры заказали через интернет.

«Кассир лично подошла к начальнику поезда и объяснила в чем причина, после чего руководитель поезда, пропустив почему-то только одного человека больше никому зайти не позволила, и подала сигнал, который разрешил поезду движение. В это время на лестнице с открытыми дверями стоял пассажир, которого начальник поезда выпихнула ногой», – рассказала очевидец.

Софронова отметила, что потерпевшие уже обратились на горячую линию «Укрзализныцы» и обязательно напишут письменную жалобу.