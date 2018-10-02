Дамаск заявил, что в ходе израильской атаки ПВО сбил больше трети ракет

Глава министерства иностранных дел САР Валид Муаллем сообщил, что 17 сентября во время атаки израильскими самолетами ПВО Сирии смогли сбить более трети ракет.

«Системы ПВО Сирии успешно отразили атаку израильских ракет и сбили больше трети из них», – приводит слова Муаллема РИА «Новости».

Министр сказал, что ВВС Израиля атаковали, чтобы затянуть сирийский конфликт. По его словам, это свело бы на нет успехи армии Сирии и ее союзников в борьбе с терроризмом.

17 сентября четыре израильских истребителя F-16 атаковали Латакию. Согласно данным Минобороны России, Израиль сообщил об атаке российской стороне уже в самом начале авианалета, не называя места нанесения удара. В результате выпущенные по израильским самолетам ракеты сирийского комплекса С-200 сбили российский Ил-20. 15 членов экипажа погибли.

Израиль обвинил в произошедшем инциденте Сирию. Российское Минобороны опровергло их заявления и обвинило в крушении Ил-20 израильскую сторону. В ответ министр обороны Сергей Шойгу заявил о поставках в Сирию ЗРК С-300.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах трагедии с Ил-20.