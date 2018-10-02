Путин обсудит с Вучичем рост напряженности на Балканах

Президент Владимир Путин во вторник, 2 октября, проведет в Москве встречу с главой Сербии Александаром Вучичем. Переговоры пройдут на фоне обострившейся в последние дни ситуации вокруг Косово.

В повестку переговоров включен широкий круг вопросов, так как встреча глав государств была запланирована заранее. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что проведение переговоров в Москве не связано с ростом напряженности в Косово. В то же время, по его словам, данный вопрос найдет отражение в повестке переговоров, как и другие темы.

В Кремле сообщали, что Путин и Вучич поговорят о развитии российско-сербских отношений, а также обсудят актуальную региональную и международную проблематику, передает ТАСС.

Представитель Кремля говорил, что народы России и Сербии «связывает общая история, теплые чувства, очень обширные торгово-экономические связи». Он также отмечал, что Сербия является давней страной-партнером России.

Напомним, 29 сентября свыше 100 косовских спецназовцев в нарушение международных договоренностей въехали на территорию населенного сербами севера Косово и заняли позиции вокруг водохранилища Газиводе, установив контроль над ГЭС «Газиводе» и вторгшись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

В этой связи президент Сербии в тот же день перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», – сказал президент Сербии в связи с предстоящими переговорами с российским лидером.

В ответ на вопрос о том, намерен ли он, как президент Сирии Башар Асад, попросить Россию о военной помощи, Вучич пообещал сделать все для сохранения мира в регионе.

Москва заявляла, что вторжение спецназа Косово является провокацией, нацеленной на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию.