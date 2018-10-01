МИД назвал провокацией вторжение спецназа Косово в сербские районы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вторжение косовского спецназа в районы Косово и Метохии, населенные сербами.

«Демонстративное вторжение 29 сентября косовского полицейского спецназа в сербонаселенные районы на севере края вопреки существующим на сей счет договоренностям между Белградом и Приштиной – провокация, нацеленная на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию», – приводит пресс-служба МИДа слова Захаровой.

По ее словам, «безответственное поведение» властей Косово могло повлечь за собой новое кровопролитие на территории автономного края, а также дестабилизацию на Балканах.

«Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселенными районами края ведет к разжиганию межэтнической напряженности, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», – отметила Захарова.

Российские дипломаты также осудили «пассивное поведение международных сил», которые не предприняли никаких действий по урегулированию ситуации.

Ранее президент Сербии Александар Вучич выступил со специальным обращением к нации в связи с обострением обстановки на севере Косова и Метохии, призвав косовских албанцев не испытывать терпение сербского народа.

Белград обвинил власти Косово в нарушении международных договоренностей в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе». Вучич отдал приказ о приведении ВС страны в состояние высшей боевой готовности, а также заявил о решении обратиться к России за поддержкой.