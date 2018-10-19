Названы четыре основные версии крушения украинского Су-27

Военная прокуратура Украины отрабатывает четыре основные версии причин крушения истребителя Су-27 украинских ВВС, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Сейчас отрабатывают четыре основные версии – человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе», – передает слова Матиоса 112.ua.

По его словам, в июле самолет капитально ремонтировали, он прошел полную модернизацию, и после этого налетал 20 часов.

«Его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет», – заявил Матиос.

При этом ранее сообщалось, что истребитель Су-27УБ не ремонтировали 27 лет, обновлялся только камуфляжный окрас.

Су-27УБ ВВС Украины разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что значит это происшествие для учений «Чистое небо».