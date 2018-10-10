Соловьев призвал вернуть смертную казнь

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в России необходимо отменить мораторий на смертную казнь.

«Смертную казнь давно пора возвращать. (...) Надо снимать мораторий на смертную казнь, потому что надо выходить из Совета Европы. Надо прекращать все эти игры», – сказал Соловьев в эфире радио. Соответствующую запись он опубликовал в своем Twitter.

Ранее сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что Россия должна готовиться к выходу из Совета Европы. Он отметил, что в случае ухода из организации вопрос о смертной казни «будет чисто внутрироссийским вопросом».