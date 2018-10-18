Чиновники устроили вечеринку в день трагедии в Керчи

В Сети раскритиковали сотрудников кубанского министерства дорожного хозяйства после того, как стало известно, что они не отменили вечеринку в день массового убийства в керченском колледже.

Празднование состоялось в одном из самых шикарных местных ресторанов, передает Ura.ru.

17 октября краснодарские дорожники отмечали профессиональный праздник (празднуется в третье воскресенье октября).

Мероприятие началось в Краснодарской филармонии им. Пономаренко, где собрались губернатор Вениамин Кондратьев, глава Краснодара Евгений Первышов и другие чиновники, сообщает телеканал 360.

Пользователей соцсетей возмутило, что чиновники не стали отменять празднование в день трагедии, назвав вечеринку пиром во время чумы.

При этом получить комментарий в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края не удалось: никто не берет трубку.

Схожий случай произошел в марте, когда в Тобольске сотрудники районного центра культуры устроили банкет в день траура по жертвам пожара в «Зимней вишне». Чиновников наказали.

Напомним, в среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек.

В пятницу состоится общегородская панихида по жертвам стрельбы в Керчи. Погибшим выделили особое место для захоронения.