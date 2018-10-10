Украинские депутаты почтили минутой молчания жертв керченской трагедии

Заседание Верховной рады Украины открылось минутой молчания в память о погибших в Керчи.

«Выражаю соболезнования родным и близким невинных жертв. Коллеги, почтим память погибших детей», – с таких слов начал заседание в четверг спикер парламента Андрей Парубий, передает РИА «Новости».

Другой депутат, лидер «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на заседании предложил объявить траур на Украине из-за трагических событий в Керчи.

«Прошу подержать инициативу и обратиться к президенту Украины с просьбой объявить день траура на Украине завтра (19 октября)», – сказал парламентарий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал погибших в Крыму «украинскими гражданами». Позднее за это высказывание он подвергся критике со стороны украинских депутатов.

17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в своем учебном учреждении. Жертвами стали 19 человек, сам стрелок совершил самоубийство.