Платеж Саудовской Аравии США «совпал» с визитом Помпео в Эр-Рияд

Американское издание The Washington Post обратило внимание на совпадение визита госсекретаря США Майка Помпео в Эр-Рияд с переводом 100 млн долларов Саудовской Аравии в адрес Соединенных Штатов.

Издание напоминает, что Помпео в ходе визита в Эр-Рияд собирался обсудить руководством королевства исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, передает ТАСС.

Издание обращает внимание, что факт денежного перевода подтвердил спецпредставитель главы Белого дома Бретт Макгурк, отвечающий за взаимодействие Соединенных Штатов с другими странами в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*».

По словам спецпредставителя президента США, выплата якобы никак не связана с делом Хашкаджи или же поездкой Помпео в столицу Саудовской Аравии, а получение платежа от Эр-Рияда осенью было ожидаемо.

По мнению издания, перевод якобы имеет отношение к поддержке Саудовской Аравией усилий Вашингтона на северо-востоке Сирии.

Напомним, обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи, который критиковал политику Эр-Рияда, проживая в США, исчез в Турции после визита в генконсульство Саудовской Аравии. Впоследствии полиция Турции во время осмотра генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле нашла улики, свидетельствующие об убийстве исчезнувшего журналиста.

Однако глава Белого дома Дональд Трамп призвал не спешить с обвинениями Эр-Рияда в убийстве журналиста.