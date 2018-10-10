Полиция Турции нашла в аравийском консульстве следы убийства журналиста

Турецкие полицейские во время осмотра генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле нашли улики, свидетельствующие об убийстве исчезнувшего журналиста Джамаля Хашукджи.

Турецкие эксперты взяли пробы грунта во дворе консульства и с помощью ультрафиолета провели осмотр здания на наличие следов крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

Мероприятие проводили в течение более девяти часов.

Источник агентства в МИД Турции сообщил, что 16 октября следователи проведут осмотр в резиденции аравийского консула в Стамбуле.

Обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи около двух лет проживал в США. Он исчез в Турции после визита в генконсульство Саудовской Аравии. Главы МИД европейских стран призвали расследовать пропажу журналиста.

Ранее сообщалось, что турецкие полицейские проверят версию о растворении тела Хашукджи в кислоте.