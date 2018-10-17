Трамп призвал не спешить с обвинениями Эр-Рияда в убийстве журналиста

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал не спешить с обвинениями в адрес Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Трамп сообщил, что провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который в присутствии госсекретаря США Майка Помпео пообещал расширить масштабы расследования исчезновения Хашкаджи, передает ТАСС.

После этого глава Белого дома выразил мнение, что обвинения в отношении Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи могут быть преждевременными.

«У нас опять: вы виновны, пока не будет доказана ваша невиновность. Мне такое не нравится», – заявил Трамп в интервью Associated Press.

«Мы это уже проходили с судьей Кавано, и он, насколько я понимаю, был от начала и до конца невиновен», – добавил глава Белого дома, призвав сначала выяснить, «что произошло».

Отметим, незадолго до этого в интервью телеканалу Fox News Трамп не исключил, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд или наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд могли быть с самого начала осведомлены о судьбе исчезнувшего журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи, который критиковал политику Эр-Рияда, проживая в США, исчез в Турции после визита в генконсульство Саудовской Аравии. На этом фоне Трамп не исключил отказа от военных контрактов с Эр-Риядом. Однако главу Белого дома предупредили о негативных последствиях этого шага для США.

Тем временем стало известно, что полиция Турции во время осмотра генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле нашла улики, свидетельствующие об убийстве исчезнувшего журналиста.