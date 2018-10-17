Премьер Нидерландов назвал срок достижения договоренности по Brexit

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что ожидает достижения договоренностей по Brexit в ближайшие несколько недель.

Об этом Рютте сообщил перед переговорами на высшем уровне в Брюсселе, передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что мы решим этот вопрос полностью. Но я с осторожным оптимизмом ожидаю, что в ближайшие недели команды переговорщиков от ЕС Мишеля Барнье и Британии придут к заключительным выводам», – рассказал журналистам премьер Нидерландов.

Во вторник источник в Совете ЕС сообщил, что «чудо вряд ли случится»: Евросоюз и Великобритания не достигнут соглашения по Brexit на саммите ЕС 17 октября.