Между украинскими раскольниками возник спор из-за «объединительного собора»

Глава самопровозглашенной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий (Малетич) сообщил о разногласиях с лидером неканонического Киевского патриархата Филаретом (Денисенко) из-за объединительного собора, проведение которого нужно для получения томоса.

В частности, Макарий пожаловался на то, что Филарет не дал ему возможности выбирать устав, статус и название будущей Церкви. «Название уже есть, и вы должны присоединиться», – процитировал он Филарета, передает «Интерфакс».

Также Филарет не согласился объединять два устава церквей в один. «Я ему говорю: «Собор собирать нет устава» – «А устав у меня есть». «У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав», – заметил Макарий. «Нет, будет мой устав», – ответил Филарет.

По словам Макария, статус новой церкви также остается не до конца выясненным. «Когда я спросил: митрополия, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия», – привел слова Филарета глава УАПЦ.

12 октября «киевский патриарх» Филарет призвал Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ) и Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) организовать объединительный собор в связи с решениями Константинополя. УПЦ МП отказалась от приглашения.

15 октября, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Из-за действий Константинополя православие утратило единый координирующий центр.