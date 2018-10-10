Британия предсказала российскую «экспансию»

Опубликована расширенная версия доклада Global Strategic Trends, дополняющая оборонную стратегию Великобритании.

Часть доклада посвящена России, передает РИА «Новости».

В нем говорится, что следует ожидать расширения присутствия России в Арктике, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Приоритетным для российской «оборонки» назван Азиатско-Тихоокеанский регион, причем речь идет не только о Китае, но и о других странах АТР.

В докладе сказано, что «регион Евразии останется в российском стратегическом мышлении доминирующим». Утверждается, что Россия стремится к «экспансии» и пытается оказывать давление на соседей, так как у нее есть опасения «относительно территориальной целостности и даже выживания как нации».

При этом авторы доклада считают, что «военные амбиции» России «могут быть блокированы нехваткой рекрутов».

«Решение нанимать на службу в войска иностранцев в возрасте от 18 до 30 лет может вызвать некоторые споры», – сказано в докалде.

В целом, утверждается в докладе, в России в ближайшее время сохранится существующая модель госуправления.