Ученые предрекли дефицит пива

Рост эпизодов экстремальной жары из-за глобального потепления существенно снизит урожайность ячменя, что приведет к снижению доступности пива и увеличению цены на него.

«Конечно, у глобального потепления есть масса более серьезных последствий, и повышение цены на пиво будет пустяком по сравнению с ними. С другой стороны, пиво пьют везде, нам становится все жарче, и исчезновение возможности освежить себя в жаркий день бьет по самолюбию особенно больно», – сказал ученый из калифорнийского университета в Ирвине (США) Стивен Дэйвис.

Дэйвис с коллегами собрали информацию по чувствительности ячменя к высоким и низким температурам, к разному уровню осадков, а также катаклизмам. Исходя из полученных данных, специалисты описали, как изменится урожайность ячменя, если Парижские соглашения не будут выполнены и если не будут, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Nature Plants.

При росте температур общая урожайность ячменя упадет на 17%, сильнее всего затронув центральные регионы Европы и юг Канады. При этом на севере США, юге Сибири, а также на Урале и в Поволжье наоборот станет возможным повышение урожайности злака на 50-60%.

Если Парижское соглашение будет выполнено, то производство ячменя упадет лишь на 4-5%, хотя некоторые регионы и переживут существенное падение. Но если соглашение не будет выполняться и рост температур продолжится, то сокращающееся количество запасов ячменя будет частично перенаправлено на сохранение мяса (то есть для откорма скота), считают ученые.

В результате поставки злака на пивные заводы Ирландии, Бельгии, Чехии и Германии сократятся примерно на 27-38%, что приведет к дефициту пива и росту цен на него. Предполагается, что в целом по миру цена на ячменный напиток вырастет в два раза. Но, например, в Ирландии стоимость пива может увеличиться в 6,5 раз.

Напомним, Парижское соглашение в 2015 году подписали 197 стран. Согласно ему, участники обязались сокращать выбросы парниковых газов. В 2017 году президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения, несмотря на то, что Америка при ухудшении климата пострадает сильнее всего. А вот России предрекают положительные изменения в результате глобального потепления.