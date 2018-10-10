Американский генерал заявил о готовности ответить на российскую «угрозу»

Взгляд
13 октября, суббота  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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Зачем большевики устроили реформу русского языка

Старая орфография осталась сегодня только в старых книжкахФото: А. Шляхова /Фотохроника ТАСС
«Большевистская реформа была осуществлена насильственно, она ассоциировалась с новой властью, и потому еще вызвала очень острую реакцию в обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общества любителей российской словесности Евгений Пчелов, объясняя значение масштабной реформы орфографии 1918 года. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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    Как сильно Россия зависит от доллара

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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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             13 октября 2018, 17:33
          Фото: Francois Lenoir/Reuters
          Текст: Анна Инсарова

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          В НАТО готовы ответить на «растущую угрозу» со стороны России, заявил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти.

          Скапаротти прибыл на борт авианосца ВМС США «Гарри Трумэн», который впервые с 1987 года направляется к Норвежскому морю, чтобы принять участие в крупнейших учениях НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец – 2018»), передает RT со ссылкой на Sky News.

          Во время своего выступления Скапаротти отметил, что Россия решила увеличить свое присутствие и начала модернизацию ВС.

          «И я не думаю, что для нас это оказалось неожиданным, но нам нужно обратить на это внимание. Нам необходимо повышать нашу боеспособность и тренироваться, чтобы сохранить доминирующие боевые возможности», – сказал он.

          Издание отмечает, что из-за роста российской активности в Атлантике НАТО вновь обратило внимание на эти воды, и само присутствие здесь «огромного военного корабля» должно дать понять Москве, что альянс серьезно относится к своей обороне.

          По мнению Скапаротти, это является демонстрацией военного потенциала НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

          «Мы готовы, мы обучены и будем защищать Атлантику», – сказал он.

          Ранее американское издание Business Insider писало, что НАТО пригласило на учения российских наблюдателнй, чтобы они смогли как можно лучше усвоить послание.

          Накануне министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте заявил, что учения НАТО Trident Juncture 2018 являются стабилизирующим фактором и не будут беспокоить Россию.

          Учения пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии.


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