Американский генерал заявил о готовности ответить на российскую «угрозу»

В НАТО готовы ответить на «растущую угрозу» со стороны России, заявил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Скапаротти прибыл на борт авианосца ВМС США «Гарри Трумэн», который впервые с 1987 года направляется к Норвежскому морю, чтобы принять участие в крупнейших учениях НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец – 2018»), передает RT со ссылкой на Sky News.

Во время своего выступления Скапаротти отметил, что Россия решила увеличить свое присутствие и начала модернизацию ВС.

«И я не думаю, что для нас это оказалось неожиданным, но нам нужно обратить на это внимание. Нам необходимо повышать нашу боеспособность и тренироваться, чтобы сохранить доминирующие боевые возможности», – сказал он.

Издание отмечает, что из-за роста российской активности в Атлантике НАТО вновь обратило внимание на эти воды, и само присутствие здесь «огромного военного корабля» должно дать понять Москве, что альянс серьезно относится к своей обороне.

По мнению Скапаротти, это является демонстрацией военного потенциала НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

«Мы готовы, мы обучены и будем защищать Атлантику», – сказал он.

Ранее американское издание Business Insider писало, что НАТО пригласило на учения российских наблюдателнй, чтобы они смогли как можно лучше усвоить послание.

Накануне министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте заявил, что учения НАТО Trident Juncture 2018 являются стабилизирующим фактором и не будут беспокоить Россию.

Учения пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии.