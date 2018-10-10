Российский боец нокаутировал американца в первом раунде

Российский боец ММА Сергей Харитонов нокаутировал американского бойца Роя Нельсона в первом раунде турнира Bellator 207.

Бой прошел в ночь на 13 октября в Анкасвилле в США. Он завершился на последней секунде первого раунда.

Bellator – это вторая по статусу организация в мире смешанных единоборств. За нее выступает один из самых выдающихся бойцов в истории ММА россиянин Федор Емельяненко.

Ранее в субботу американский рэпер 50 Cent предлагал российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову 2 млн долларов за уход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и бой на турнире организации Bellator.