Меланья Трамп объяснила, зачем надела вызвавшую скандал куртку

Первая леди США Меланья Трамп объяснила, что надела куртку с надписью «На самом деле мне все равно. А вам?» во время поездки в центр содержания разлученных с родителями детей мигрантов, чтобы ответить своим критикам.

Меланья Трамп заявила, что «надела куртку не для детей», а «для людей и для медиа левого толка», которые ее критикуют. По мнению первой леди США, этот посыл очевиден, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

Она добавила, что надевала куртку и после скандала вокруг посещения центра содержания разлученных с родителями детей мигрантов, так как «увидела, как СМИ были на этом зациклены».

Напомним, в июне Меланья Трамп появилась в куртке с надписью «На самом деле мне все равно. А вам?». Белому дому пришлось оправдываться из-за разразившегося вокруг этого случая скандала.

При этом в США начали массово скупать куртки с такой же надписью.

В октябре жена американского лидера вновь поверглась критике из-за наряда для официального визита.