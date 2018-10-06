Меланью Трамп раскритиковали за наряд для официального визита

Американская газета The New York Times раскритиковала Меланью Трамп за то, что она облачилась в наряд «европейского колониалиста» – в Кению первая леди США прибыла в белой шляпе.

Автор статьи считает, что супруга американского лидера «совершила большую ошибку на глобальном уровне», облачившись в одежду, которая «ассоциируется с эксплуатацией африканцев», сообщает RT.

Газета также обратила внимание на то, что первая леди надела «безупречно белую рубашку», когда отправилась кормить слоненка во время своего визита.

For some, the sight of Melania Trump on a Kenyan safari wearing a white pith helmet — a common symbol of European colonial rule — was a glaring mistake https://t.co/p7dq5ZpGIr — The New York Times (@nytimes) 5 октября 2018 г.

Наряд первой леди США не впервые привлекает внимание. Так, ранее Меланья Трамп посещала один из центров содержания детей из разделенных семей незаконных мигрантов в Техасе. При этом на ней была куртка с надписью «I really don't care. Do U?» («Мне реально все равно. А вам?»). На фоне скандала спрос на куртки вырос.