Белому дому пришлось оправдываться из-за одежды Меланьи Трамп

Американской администрации пришлось давать объяснения в связи с одеждой Меланьи Трамп, жены президента США Дональда Трампа.

Супруга главы государства посетила центр для содержания детей нелегальных иммигрантов. Когда на военной базе Эндрюс она поднималась на борт самолета, Меланья Трамп была в куртке с надписью «На самом деле мне все равно. А вам?», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм заверила, что «никаких скрытых посланий не было». Гришэм выразила надежду, что «после важного визита в Техас, СМИ не решат сосредоточить внимание на гардеробе» жены президента.

«Это (просто) куртка»,– объяснили в Белом доме.

Судя по снимкам, в Техасе Меланья Трамп была уже без ветровки.

Сам Дональд Трамп утверждает, что надпись на куртке супруги «касается фейковых СМИ», передает РИА «Новости».

«Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!» – заявил он.