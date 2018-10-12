Ушла из жизни легенда МХАТ

Московский художественный театр имени Горького сообщил о смерти легендарной актрисы Маргариты Юрьевой.

«Сегодня, после тяжелой болезни на 94-м году жизни скончалась Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота», – сообщается на сайте театра.

Прощание с Юрьевой пройдет в фойе театра во вторник. О времени прощания и месте похорон сообщат позже, отметили в МХАТ.

Со спектаклями Художественного театра Юрьева много гастролировала по городам СССР и за рубежом. С 1958 года по 1978 год выступала на сценах Лондона, Парижа, Варшавы, Будапешта, Нью-Йорка, Токио, Нагасаки и других городах мира. Одной из главной ее ролей стала роль Маши в легендарном спектакле МХАТ «Три сестры» А. П. Чехова постановки Владимира Немировича-Данченко.