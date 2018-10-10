Названа зарплата министра, предлагавшей прожить на 3,5 тыс. рублей

Месячный доход министра труда Саратовской области Натальи Соколовой, уволенной за слова о пенсионерах, которые могут прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, составлял 191 тыс. рублей, пишут СМИ.

Согласно декларации, в 2017 году доход Соколовой составил 2,3 млн рублей, сообщает «Московский комсомолец». Министр также задекларировала земельный участок и жилой дом площадью 338 кв. м и 171,9 кв. м соответственно.

Между тем прожиточный минимум для жителя Саратовской области составляет 8707 рублей в месяц (для пенсионера – 7176 рублей).

В четверг слова Соколовой о прожиточном минимуме вызвали сильный резонанс в обществе. Министр заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру. В итоге Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей».