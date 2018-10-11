Путин исключил главу Роскосмоса из антинаркотического комитета

Президент России Владимир Путин исключил из перечня ведомств, руководители которых входят в состав Государственного антинаркотического комитета (ГАК), должность главы Роскосмоса.

«Внести в состав Государственного антинаркотического комитета по должностям (...) следующие изменения: (...) дополнить словами «Руководитель Росмолодежи»; слова «Руководитель Роскосмоса» исключить», – говорится в указе Путина, передает ТАСС.

Государственный антинаркотический комитет – орган, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Росси и органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществляющий подготовку соответствующих предложений президенту. Создан в 2007 году.

Рогозин возглавил Роскосмос в мае 2018 года.