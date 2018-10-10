Стас Барецкий врезался в экскаватор в Петербурге

Шоумен и экс-вокалист группы «Ленинград» Стас Барецкий попал в ДТП, его Lada Priora столкнулась с экскаватором на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге.

По словам очевидцев, Барецкий въехал в экскаватор, хотя сам шоумен заявил, что это трактор врезался в него, и вообще это было «спланированное покушени»е, передает «Фонтанка».

Менеджер Барецкого рассказал, что сейчас они пытаются понять, кто мог желать ему зла.

В соцсетях появились фотографии с места аварии. На них видно, то бампер Lada Priora сильно поврежден.

«Я просто ехал прямо, а тут трактор. Это было покушение, он взялся из ниоткуда и просто перекрыл мне дорогу. Я сейчас в сознании, еду в скорой, сильно грудью ударился, нога правая сломана, но я все соображаю», – рассказал Барецкий телеканалу «78».

Также он отметил, что в момент столкновения потерял сознание и пришел в себя только в машине скорой помощи.

В феврале Стас Барецкий потребовал от кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина прекратить травлю и оскорбления в его адрес.

В 2015 году Барецкого исключили из казачьей общины после того, как в ходе совместного с казаками рейда в магазине «Ашан» он разорвал зубами несколько жестяных банок импортного пива.