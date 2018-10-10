Небензя обещал сделать Хейли прощальный подарок

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отставку Никки Хейли с должности постпреда США.

Небензя заявил, что из услышанного им «ясно, что это ее решение», которое следует уважать. Он выразил сожаление в связи с тем, что Хейли уходит, так как у них сложились «хорошие рабочие отношения, несмотря на все имеющиеся разногласия».

Постпред России назвал Хейли «харизматической личностью», передает РИА «Новости».

«Она была другом для всех нас», – заявил постпред России.

Небензя выразил готовность работать с любым представителем США, который придет на замену Хейли.

Небензя отказался описывать отношения с США, так как опасается, что его слова «могут показаться несколько оскорбительными». Он выразил надежду, что «когда-нибудь» отношения улучшатся.

«Надеюсь, что при нашей жизни. Чем скорее, тем лучше. Это важно даже не для самих двусторонних отношений, а для всего мира», – заявил он.

Постоянный представитель России заявил, что подарит Хейли «прощальный подарок», но отказался рассказывать, что это будет за подарок.