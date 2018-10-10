Небензя обещал сделать Хейли прощальный подарок

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НОВОСТЬ ЧАСА:ЕС объявил себя сверхдержавой
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель
Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным
Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью
Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»
Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей
Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
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Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови
Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...
Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Как стать губернатором в России
Обсуждение: 5 комментариев
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
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