Песков назвал тему переговоров Путина и Вучича

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич во время встречи обсудят растущую напряженность на Балканах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта встреча планировалась несколько месяцев тому назад, поэтому собственно ее проведение не связано с ростом напряженности в регионе», – цитирует Пескова ТАСС.

При этом, по его словам, народы двух стран объединяет общая история, теплые чувства и торгово-экономические связи. «И, конечно, растущая напряженность в регионе прилегающем – все это будет на повестке дня переговоров, которые, я еще раз повторяю, планировались несколько месяцев назад», – отметил он.

Песков сообщил, что встреча лидеров являются «продолжением регулярного рабочего контакта руководства России и руководства Сербии».

Встреча Путина и Вучича запланирована на 2 октября.

В воскресенье Песков говорил, что в ситуации конфликта в Косово пока преждевременно рассуждать о поддержке Сербии со стороны России.

Сообщалось, что президент Вучич хочет попросить поддержки у президента России Владимира Путина.

В субботу президент Сербии Александр Вучич обвинял Приштину в нарушении ряда международных договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Москву пытаются втянуть в косовский кризис.